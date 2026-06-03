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Mersin'de orman yangınlarına karşı tatbikat yapıldı

Mersin'de orman yangınlarına karşı tatbikat yapıldı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen yangın tatbikatında orman ekipleri, olası yangınlara karşı müdahale kabiliyetlerini geliştirdi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Orman Deposunda düzenlenen yangın tatbikatında, orman teşkilatı ekipleri olası yangınlara karşı müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yapılan tatbikata Bölge Müdürü Zafer Kızıl ile müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın söndürme ekipleri katıldı.

Tatbikat kapsamında ekipler, olası orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak çalıştı. Eğitimlerde koordinasyon, müdahale hızı, ekip çalışması ve iş güvenliği konularına dikkat çekildi.

Yetkililer, yangın sezonu boyunca tüm personelin koruyucu ekipman kullanımına azami özen göstermesi gerektiğini vurgularken, gerçekleştirilen tatbikatın olası afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmayı amaçladığını belirtti.

Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 'Yeşil Vatan'ın korunması için görev yapan tüm personele teşekkür ederek, 2026 yılının yangınsız ve hasarsız geçmesi temennisinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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