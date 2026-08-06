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Muğla'da Toz Hortumları Görüldü

Muğla'da Toz Hortumları Görüldü
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Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi’nde yeni imara açılan yerleşim alanında farklı noktalarda oluşan küçük ölçekli hortumlar, toz bulutlarının meydana gelmesine neden oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yeni imara açılan yerleşim alanında farklı noktalarda oluşan küçük ölçekli hortumlar, toz bulutlarının meydana gelmesine neden oldu.

Sıcak havanın etkisiyle oluştuğu değerlendirilen ve halk arasında 'Toz hortumu' olarak da bilinen hava girdapları, zemindeki gevşek toprağı havaya kaldırdı. Zaman zaman aynı anda farklı noktalarda görülen hortumların yaklaşık 20-25 metre yüksekliğe ulaştığı görüldü.

Kısa süre etkili olan küçük ölçekli hortumlar, çevrede ilginç görüntüler oluştururken, açık ve bitki örtüsünün seyrek olduğu yeni yerleşim alanında görülen tabiat olayı, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

Meteoroloji uzmanları, bu tür küçük ölçekli hava girdaplarının sıcak yaz günlerinde zeminin aşırı ısınmasına bağlı olarak oluşabildiğini, kısa ömürlü olduklarını ve şiddetli hortumlarla karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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