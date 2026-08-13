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Meke Krater Gölü'nde Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Yarattı

Meke Krater Gölü'nde Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Yarattı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Krater Gölü, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının buluşma noktası oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Krater Gölü, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının buluşma noktası oldu.

Her yıl ağustos ayında görülen ve 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede en yoğun dönemlerinden birine ulaşan Perseid meteor yağmuru, Meke Krater Gölü üzerinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Meteor yağmurunun belirgin şekilde izlenebileceğinin duyurulması üzerine yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı bölgeye geldi. Şehir ışıklarından uzak ve karanlık bir noktada bulunan Meke Krater Gölü'nde gökyüzünü kaplayan meteorlar, izleyenlere adeta görsel şölen yaşattı. Fotoğraf sanatçıları ise bu eşsiz doğa olayını uzun pozlama teknikleriyle görüntüleyerek aynı karede çok sayıda meteorun izini yakalamaya çalıştı.

Fotoğraf sanatçısı Muttalip Öztürk, Meke Krater Gölü'nde ortaya çıkan manzaranın etkileyici olduğunu belirterek, "Harika görüntüler oluştu. Çok sayıda fotoğrafçı bu eşsiz doğa olayını izlemek ve fotoğraflamak için Meke Gölü'ne geldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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