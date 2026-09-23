MCBÜ, COP31 için sıfır atık ve gençlik odaklı dönüşüm projesini başlattı

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Yükseköğretim Kurulunun COP31 çağrısı kapsamında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği odaklı çalışmalarını artırmak amacıyla "Kampüsten Geleceğe İleri Dönüşüm: MCBÜ COP31 Yolunda Sıfır Atık ve Gençlik Farkındalık Hareketi" projesini hayata geçirdi.

MCBÜ tarafından hazırlanan proje, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü dolayısıyla duyuruldu. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde gerçekleştirilen ders, toplantı ve etkinliklerde COP31 gündemine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Projenin açılışı fidan dikimiyle yapıldı

Projenin açılışı ise 22 Eylül 2026 tarihinde "MCBÜ'ye Merhaba'26" programı kapsamında düzenlenen sembolik fidan dikme etkinliğiyle gerçekleştirildi.

Döngüsel ekonomi, sıfır atık ve sürdürülebilirlik bilincinin artırılmasının amaçlandığı proje, sanatsal, uygulamalı ve iletişim odaklı çalışmalarla çok disiplinli bir "kampüs içi ileri dönüşüm" hareketi olarak tasarlandı.

Proje kapsamında öğrenciler ile akademik ve idari personelin katılımıyla çeşitli çalışmalar yürütülecek. Çalışmalarla MCBÜ'nün sürdürülebilirlik vizyonunun COP31 sürecine taşınması ve kampüs genelinde sıfır atık ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Ayrıca aynı gün üniversite bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve idari birimlerin web sayfalarında "COP31'de Biz de Varız - MCBÜ" temasıyla haber paylaşımları gerçekleştirildi.

Yapılan paylaşımlarla MCBÜ'nün COP31 sürecine yönelik çalışmaları ve kurumsal katkısının görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı