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Konya'daki Mavi Boğaz Kanyonu görsel şölen sunuyor

Konya'daki Mavi Boğaz Kanyonu görsel şölen sunuyor
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Konya'nın Akören ve Bozkır ilçeleri sınırlarında yer alan Mavi Boğaz Kanyonu, 2021'de tabiat parkı ilan edilmesinin ardından doğal güzellikleri, kamp alanları ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçileri cezbediyor.

Konya'nın Akören ve Bozkır ilçeleri sınırlarında yer alan ve 2021 yılında tabiat parkı ilan edilen Mavi Boğaz Kanyonu, ziyaretçi çekiyor.

22 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tabiat parkı statüsü kazanan Mavi Boğaz Kanyonu, sunduğu doğal güzelliklerle doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Toplam 530 hektarlık alandan oluşan kanyon, ortasından akan Çarşamba Çayı'nın şekillendirdiği vadisi ve iki yakasında yükselen devasa kayalıklarıyla dikkat çekiyor. Avdan köyünden başlayıp Balıklava köyüne kadar yaklaşık 35 kilometre uzunluğa sahip olan kanyon, dik kayalık yapısıyla da görsel bir şölen sunuyor. Kampçılık faaliyetleri için de elverişli olan bölgede, çadır ve karavan tatili yapmak isteyen ziyaretçiler için uygun alanlar bulunuyor. Yağış durumuna göre debisi değişen Çarşamba Çayı ile Beyşehir Gölü'nden gelen Çarşamba Kanalı'nın birleştiği kanyon, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar vadediyor.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, kanyonun kafa dinlemek ve doğa ile iç içe kamp yapmak için oldukça güzel bir yer olduğunu belirterek, herkese tavsiye ettiklerini ifade etti. Öte yandan, yüksek kesimlerdeki yağışların etkisiyle kanyonun genelinde hakim olan mavi tonlardaki suyun renginin, bölgedeki hareketliliğe bağlı olarak kahverengiye döndüğü gözlendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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