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Dünya Çevre Günü'nde bisiklet turu

Dünya Çevre Günü'nde bisiklet turu
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Manisa'da Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna 100'e yakın bisikletçi katıldı. Kadınların öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar yeşil kıyafetler ve çevre mesajlı afişlerle pedal çevirdi.

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da bisiklet turu gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği himayelerinde Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlenen Türkiye Çevre Haftasında Kybele Manisalı Kadınlar işbirliğiyle Manisa Bisiklet Turu düzenlendi. Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak ve 100'e yakın bisikletçi katıldı. Bisiklet Turu'nda kadınlar başta olmak üzere bisikletçiler hep birlikte daha yeşil bir Manisa için pedal çevirdi.

'Doğayla pedalla geleceğe nefes' sloganıyla gerçekleştirilen Manisa Bisiklet Turu Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Özellikle kadın bisikletçiler, yeşil çevre temasını vurgulamak için yeşil kıyafetler tercih ederken, bisikletlerini de çiçekler, kurdeleler ve çevre mesajları içeren afişlerle süsledi. Bazı katılımcıların Türk bayrağı pelerini takması da etkinliğe renk kattı. Bisikletlerin üstüne 'İklimi çevirme pedal çevir. Araba değil bisiklet. Gökyüzü kaybolmaz özgürlüğün şarjı bitmez bisikletin benzini bitmez özgürlük budur" afişleriyle temiz çevre, sürdürülebilir ulaşım ve iklim farkındalığı mesaj verdiler. Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Kent Parkı'na kadar pedal çevirdiler. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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