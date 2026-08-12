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Manisa'da 26 baraj ve gölete 1,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Manisa'da 26 baraj ve gölete 1,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında Manisa'daki 26 baraj gölü ve gölete 1 milyon 285 bin 500 pullu sazan yavrusu salındı. Alaşehir dahil ilçelerde sevinçle karşılanan çalışma, balık stoklarını takviye ederek ekosistemi desteklemeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Manisa genelindeki 11 ilçede bulunan 26 baraj gölü ve gölete 1 milyon 285 bin 500 adet pullu sazan yavrusu bırakıldı. Alaşehir ilçesindeki su kaynaklarının da balıklandırılması yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

İç sulardaki biyolojik çeşitliliğin korunması ve zarar gören balık stoklarının takviye edilmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, İzmir Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen pullu sazan yavruları Manisa'ya getirildi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla 1 milyon 285 bin 500 yavru balık, kent genelindeki 26 baraj gölü ve gölete salınarak suyla buluşturuldu.

Alaşehir ilçesindeki baraj ve göletlerin balıklandırılması, bölge halkını memnun etti.

İç suların doğal türlerinden olan, sportif ve ticari avcılıkta da sıkça tercih edilen pullu sazanların kullanıldığı projeyle; göletlerdeki balık popülasyonunun artırılması ve su ekosisteminin canlı tutulması hedefleniyor. Yöre halkının su kaynaklarından daha fazla yararlanmasını amaçlayan projenin uzun vadeli hedefleri arasında ise su ürünleri tüketiminin artırılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması yer alıyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün su kaynaklarını zenginleştirmek amacıyla ihtiyaç duyulan göl ve göletlerdeki balıklandırma çalışmalarını her yıl planlı bir şekilde sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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