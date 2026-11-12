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Aksaray'da Mamasın Barajı'nda korkutan manzara! Binlerce balık ölü halde kıyıya vurdu

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Aksaray'da Mamasın Barajı'nda korkutan manzara! Binlerce balık ölü halde kıyıya vurdu Haber Videosunu İzle
Aksaray'da Mamasın Barajı'nda korkutan manzara! Binlerce balık ölü halde kıyıya vurdu
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Aksaray'ın tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Mamasın Barajı'nda bilinmeyen bir nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu. Sabah balık tutmaya gelen vatandaşlar, çevresi yaklaşık 17 kilometre olan barajın neredeyse her kıyısında ölü balıklarla karşılaştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

  • Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda bilinmeyen bir nedenle binlerce balık ölerek kıyıya vurdu.
  • Çevresi yaklaşık 17 kilometre olan barajın neredeyse her kıyısında ölü balıklar görüldü.
  • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda bilinmeyen bir nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

BARAJIN NEREDEYSE HER KIYISINDA ÖLÜ BALIK

Aksaray'ın tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacı için kullanılan ve balıkçıların vazgeçilmez mekanı olan Mamasın Barajı'nda bilinmeyen bir nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde balık tutmaya gelen vatandaşlar baraj kıyısında korkunç manzarayla karşılaştı. Binlerce balığı ölü olarak kıyıya vurmuş halde gören vatandaşlar hayrete düşerken, çevresi yaklaşık 17 kilometre olan barajın hemen hemen her kıyısında ölü balıklar olduğu görüldü. Dronla da havadan görüntülenen balık ölümleriyle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de inceleme başlattı.

BALIKÇILAR HAYRETE DÜŞTÜ

Karşılaştığı manzarayla ilgili hayrete düştüğünü belirten balık tutmaya gelen Ahmet Avcı (32), "Sabah saatlerinde balık tutmaya geldik. Kıyıda bir sürü balığın öldüğünü gördük. Gümüş balığı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir sürü balık kıyıya vurmuş, hepsi de ölmüş" diye konuştu.

Balık tutmaya gelen bir diğer vatandaş Ramazan Dağ (68) ise, "Buraya balık tutmaya geldik. Baktık kenarda gümüş balıkları hep ölmüş. Geçen hafta geldiğimizde hepsi yaşıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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