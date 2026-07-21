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Tekirdağ'da 700 kilogram kaçak midye ele geçirildi

Tekirdağ'da 700 kilogram kaçak midye ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otoyolda yapılan denetimlerde, nakil belgesi bulunmayan ve yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen 700 kilogram midye ele geçirildi. Ekipler midyelere el koyarken, olayla ilgili idari işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otoyolda gerçekleştirilen denetimlerde, nakil belgesi bulunmayan ve yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen 700 kilogram midye ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Otoyol Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri tarafından ortak yol kontrolü ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, nakil belgesi bulunmayan ve yasa dışı yollarla elde edildiği tespit edilen toplam 700 kilogram midye ele geçirildi.

Ekipler tarafından midyelere el konulurken, olayla ilgili idari işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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