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Malatya Arguvan'da avcılara engel olan yöre sakini hakkında adli süreç başlatıldı

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Malatya Arguvan'da avcılara engel olan yöre sakini hakkında adli süreç başlatıldı
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Kahramanmaraş'tan Malatya'nın Arguvan ilçesine keklik avlamak için giden avcılarla yöre sakini, bölgede avlanmaya izin verilmemesi üzerine tartıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü, avcıların engellenmesi üzerine yöre sakini hakkında adli süreç başlattı.

Kahramanmaraşlı bir grup avcının ava gittikleri bölgede avlanmaları yöre sakini tarafından engellendi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Malatya'nın Arguvan ilçesine keklik avlamak için giden bir grup avcı, yöre sakininin engellemesiyle karşılaştı. Köy çevresinde av yapılmasını istemediğini belirten vatandaş, avcıların bölgeden ayrılmasını istedi. Avlanmaya devam etmek isteyen grup ile yöre sakini arasında tartışma çıktı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yöre sakininin avcıların bölgede avlanmasına izin vermediği, avcıların ise "Bu dağlar kimsenin değil, senin de değil" diyerek karşılık verdiği görüldü. Tartışma sırasında yöre sakini, "Sizin öldürmeye hakkınız varsa bizim de yaşatmaya hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Avcıların mevzuat çerçevesinde avlanma hakkı bulunduğu öğrenilirken, avlanmalarının engellenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yöre sakini hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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