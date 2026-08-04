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Tarsus'ta Muhtardan Çevre Kirleten Sürücülere Kameralı Ceza Talebi

Tarsus'ta Muhtardan Çevre Kirleten Sürücülere Kameralı Ceza Talebi
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Mersin’in Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, araçlardan çevreye çöp atan sürücülere de trafik ihlallerinde olduğu gibi kamera kayıtları üzerinden idari yaptırım uygulanması için Tarsus Kaymakamlığına resmi başvuruda bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, araçlardan çevreye çöp atan sürücülere de trafik ihlallerinde olduğu gibi kamera kayıtları üzerinden idari yaptırım uygulanması için Tarsus Kaymakamlığına resmi başvuruda bulundu.

Kaymakamlık makamına sunulan dilekçede, ilçede emniyet kemeri takmama ve trafik kurallarını ihlal etme gibi eylemlerde bulunan sürücülere Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları aracılığıyla ceza uygulanmasının toplum düzeni açısından faydalı bir uygulama olduğu vurgulandı.

Muhtar Hüseyin Aydın, aynı sistemin çevreyi kirleten sürücüler için de uygulanmasını istedi. Dilekçede, araçlardan izmarit, cam şişe, peçete ve benzeri atıkları yol kenarına atan kişilerin kameralar aracılığıyla tespit edilerek cezai işlem uygulanmasının çevrenin korunmasına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Başvuruda, "Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağını araçlarından izmarit, şişe, peçete gibi çöplerini atarak kirleten sürücülerin de kameralar tarafından tespit edilerek ceza yazılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verildi.

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın'ın imzasını taşıyan dilekçe, 4 Ağustos 2026 tarihinde Tarsus Kaymakamlığına teslim edilerek işleme alındı. Çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan talebin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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