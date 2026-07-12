Yurtta hava durumu
Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak; Doğu Karadeniz, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Samsun'un doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL