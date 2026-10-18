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Kütahya Tavşanlı'da Hasandayı Göleti'ne atık bırakan işletme 840 bin TL ceza aldı

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Kütahya Tavşanlı'da Hasandayı Göleti'ne atık bırakan işletme 840 bin TL ceza aldı
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Kütahya Tavşanlı'daki Hasandayı Göleti'ne kontrolsüz atık bıraktığı belirlenen işletmeye 840 bin TL idari para cezası uygulandı. İnceleme, gölette yüzlerce balığın ölümüne yol açan kirliliğin gölete bırakılan atıklardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Hasandayı Göleti'nde yüzlerce balığın ölümüne neden olan kirlilikle ilgili yapılan incelemelerin ardından, atık bıraktığı belirlenen işletmeye 840 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarındaki Hasandayı Göleti'nde geçtiğimiz günlerde başta yayın balığı olmak üzere farklı türlerden yüzlerce balık kıyıya vurmuştu. Gölet çevresinde yayılan kötü koku ve toplu balık ölümleri üzerine vatandaşlar yetkililere ihbarda bulunmuştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, göletten ve çevresinden numuneler alarak inceleme başlattı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analizler sonucunda, toplu balık ölümlerinin gölete kontrolsüz şekilde bırakılan atıklardan kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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