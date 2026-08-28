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Kütahya'da Saman Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Projesi İçin İnceleme

Kütahya'da Saman Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Projesi İçin İnceleme
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Kütahya Valisi Musa Işın, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Saman Pazarı bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talepleri dinledi. Projeyle bölgenin tarihi dokusunun korunması ve estetik, güvenli, canlı bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların gerçekleştirileceği Saman Pazarı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Işın, bölgedeki vatandaş ve esnaflarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Programa AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile il protokolü katıldı. Proje kapsamında Saman Pazarı'nın tarihi dokusunun korunması, bölgenin daha estetik, güvenli ve canlı bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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