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Kütahya'da Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı sonuç konferansı düzenlendi

Kütahya'da Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı sonuç konferansı düzenlendi
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Kütahya’da düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda, sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir çevre politikaları ele alındı.

Kütahya'da, "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı Kütahya Sonuç Konferansı, Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansa, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de katıldı.

Program kapsamında Kütahya'da hayata geçirilen sıfır atık uygulamaları ile örnek çevre projeleri katılımcılarla paylaşılırken, çevre, atık ve kaynak yönetimine yönelik yürütülen çalışmalar ile proje çıktıları değerlendirildi.

Konferansta, doğal kaynakların korunması, israfın azaltılması ve sürdürülebilir çevre politikalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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