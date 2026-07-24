Kütahya’da Porsuk Barajı Göleti’ne 107 bin 500 balık yavrusu bırakıldı

Kütahya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Porsuk Barajı Göleti'ne 107 bin 500 balık yavrusu bırakıldı. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, il protokolü ve kurum temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte Porsuk Barajı Göleti'ne 105 bin sazan ve 2 bin 500 yayın balığı olmak üzere toplam 107 bin 500 balık yavrusu salındı. Balıklandırma çalışmasının, iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımdan hayvancılığa, su ürünlerinden doğal kaynakların korunmasına kadar çok geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Porsuk Barajı'nın uzun yıllardır hem Kütahya hem de Eskişehir'e hizmet verdiğini belirten Atalay, bölgede yürütülen balıkçılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla balıklandırma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti. Çalışmanın aynı zamanda çocukların ve gençlerin doğa ile bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini dile getiren Atalay, "Balıklandırma faaliyetleri sayesinde öğrencilerimizin doğaya, balığa ve canlı yaşamına daha yakın olmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Balık yavrularının büyük emekle üretildiğini vurgulayan Atalay, Antalya'daki üretim tesislerinde yetiştirilen balıkların kontrollü şartlarda büyütüldüğünü belirterek, "Her bir balığın annesi, babası, yaşayacağı ortam ve beslenme şekli titizlikle takip ediliyor. Adeta prematüre bir bebeğe gösterilen özenle yetiştiriliyorlar. Yeterli büyüklüğe ulaştıklarında ise doğal yaşam alanlarına bırakılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sportif ve ticari balıkçılara da çağrıda bulunan Atalay, bırakılan balıkların en az 1 ila 1,5 yıl korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu sürenin sonunda balıkların üreyerek popülasyonun kalıcı hale geleceğini söyledi.

Yayın balığının hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemli bir tür olduğuna işaret eden Atalay, bu türün üretiminin dünyada sınırlı sayıda ülke tarafından gerçekleştirilebildiğini belirtti. Türkiye'nin bu alanda başarılı ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Atalay, "Yayın balığının biraz büyümesine fırsat verilirse hem bölge ekosistemine katkı sağlayacak hem de balıkçılarımız için önemli bir gelir kaynağı oluşturacaktır" diye konuştu.

Programa Vali Musa Işın'ın yanı sıra TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Uğur Erdem, AKSAM Müdürü Serkan Erkan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, il protokolü ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Program, balık yavrularının Porsuk Barajı Göleti'ne bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı