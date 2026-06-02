Gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çakırsaz köyünde, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu kenarında bulunan tarlalarda açan gelincikler, baharın en güzel manzaralarından birini oluşturdu. Kırmızı renge bürünen tarlalar, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan gelincikler, geniş bir alana yayılarak adeta doğal bir görsel şölen sundu. Özellikle kara yolunu kullanan sürücüler ve yolcular, kırmızıya boyanan tarlaları hayranlıkla izlerken, bazı vatandaşlar da bu eşsiz manzarayı fotoğraflayarak kaydetti.

Bölge sakinlerinden Ali Osman Yıldırım, gelinciklerin açmasıyla birlikte tarlaların adeta kırmızı bir örtüyle kaplandığını belirterek, "Baharın gelmesiyle birlikte gelincikler çiçek açtı, her taraf kırmızıya boyandı. Yoldan gelip geçenler bu güzelliğe hayranlıkla bakıyor" dedi.

Doğanın sunduğu renk cümbüşüyle dikkat çeken Çakırsaz köyündeki gelincik tarlaları, hem bölge halkının hem de yolculuk yapan vatandaşların beğenisini kazanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı