Yaralı caretta carettanın tedavisine başlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta tedavi altına alınırken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Üreme döneminde bulunduğumuz bu günlerde kıyı bölgelerinde daha duyarlı ve dikkatli davranılması gerekiyor" dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi kıyılarında bir süredir yaralı halde dolaşan caretta caretta, Güzelçamlı Limanı'nda yakalanarak koruma altına alındı. İlk belirlemelere göre bir deniz aracı çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen kaplumbağanın karapasında kırık oluştuğu ve ağır travma geçirdiği tespit edildi. Yaralı deniz kaplumbağası, tedavi edilmek üzere Muğla'nın Dalyan bölgesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) sevk edildi. Merkezde yapılan ilk müdahalede kaplumbağanın genel muayenesi ve temizliği gerçekleştirilirken, yara bakımı ve pansumanı yapıldı. Uzman ekipler tarafından röntgen çekimleri ve kan biyokimya analizleri tamamlanan caretta caretta için antibiyotik tedavisine başlanırken, sıvı, vitamin ve mineral desteği de sağlandı. Kaplumbağanın tedavi sürecinin dikkatle sürdürüldüğü öğrenildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise yaptığı açıklamada, deniz araçlarının kıyıya yakın bölgelerde yüksek hızla seyretmesinin bu tür yaralanmalara neden olabildiğine dikkat çekti. Sürücü, sadece deniz canlılarının değil, denizde yüzen insanların da benzer risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, kıyı kesimlerinde düşük hız ve dikkat çağrısında bulunarak "Deniz araçlarının kıyı bölgelerinde süratli seyretmeleri, bu tür üzücü olayların yaşanmasına neden olabiliyor. Sadece deniz kaplumbağaları değil, denizde yüzen insanlar da benzer risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle deniz araçlarını kullananların özellikle kıyıya yakın alanlarda dikkatli ve düşük hızda seyretmeleri, muhtemel kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Caretta carettaların üreme döneminde bulunduğumuz bu günlerde kıyı bölgelerinde daha duyarlı ve dikkatli davranılması gerekiyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı