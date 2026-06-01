16 yaşındaki çocuk caddede bacağından bıçaklandı

Eskişehir'de 16 yaşındaki çocuk, kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından cadde ortasında bıçaklandı.

Olay, Esentepe Mahallesi Yeşil Meydan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki U.D. kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler gelmeden saldırgan olay yerinden uzaklaşırken U.D. ilk müdahalesi sonrası ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı