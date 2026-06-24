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Küçükçekmece'de 7'inci kattan düşen kedi şemsiye ile kurtarıldı

Küçükçekmece'de 7'inci kattan düşen kedi şemsiye ile kurtarıldı
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İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın en üst katından düşen kedi, esnafın açtığı şemsiye sayesinde kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de 7 katlı binanın en üst katından düşen kediyi mahalleli şemsiye açarak kurtardı. Yürekleri ağza getiren o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 7 katlı binanın binanın en üst katındaki daire sakininin kedisi pencereye çıktı. Evde kimsenin olmadığını ve kedinin düşme tehlikesini fark eden esnaf Hamza Ayaz, hızlıca iş yerine girerek dondurma dolabı için kullanılan şemsiyeyi çıkardı. Bir süre bekleyen Ayaz, daha sonra şemsiyeyi arkadaşı Nezir Güleç'e verdi. Bir süre sonra Güleç, kedinin atlamakta olduğunu görüp şemsiyeyi açarak kedinin düşüşünü yumuşattı. Kedinin kurtulduğunu gören mahalle sakinleri, Güleç'i alkışladı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Hamza Ayaz, "Burada ben esnafım. Olay saat 19.30 sıralarında oldu. Bizim bir motokurye arkadaşımız var. Kendisi işe gitmişti. En üst katta oturuyor. Yanlışlıkla camı açık bırakmış. Camı açık bırakınca kedi de oraya çıktı. Oradan oraya zıplamaya başladı. Biz de çok tedirgin olduk. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Aklıma ilk dondurmalar için kullandığım şemsiye geldi. Hızlıca koştum. Dışarı çıkardım. Yarım saat kadar bekledik. Düşecek gibi oldu ayağını attı. Geri çekildi. Çok korktuk. Mahalleli de çok korktu. Herkes camlara çıktı. Müşteri gelince ben içeri girdim ve arkadaşıma devrettim. O halde kedi atlamış zaten. Ben de onu görünce koştum. Nezir arkadaşımız kediyi kurtardı. Allah ondan razı olsun. Şu an kedinin durumu iyi. Kedinin ismi 'Kara Bela' Mahallemizin kedisi bu. Biz kedileri çok severiz. Marketimde kedi maması, kumu her şey var. Buradaki mahallemiz, üst mahallemiz kedileri çok sever. Burada bir tane kedi aç kalmaz. Millet geliyor, su almıyor. Kediye süt alıyor. Kediye mama alıyor. Daha önce kedi maması satmıyordum. Şimdi aylık neredeyse 100 kilo kedi maması satıyoruz. Kanarya Mahallesi artık kedilerin evi olmuş" dedi.

Kediye şemsiye tutarak kurtaran Nezir Güleç, "Burada oturuyoruz. Burada dururken en üst kattan bir ses duyduk. Esnaf ağabey şemsiyeyi getirdi. Yarım saat şemsiye ile bekledik. Sürekli yukarı bakıyordum. O an kedinin aşağı atladığını gördüm. Şemsiyeyi tuttum. Şu an durumu çok iyi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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