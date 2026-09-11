Kozan’daki yangından önce görüntülenen yeşil orman, yangın sonrası siyaha büründü

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve iki ilçeye yayılan orman yangınında soğutma çalışmaları sürerken, yangının geride bıraktığı tahribat bölge sakinlerinin yüreğini yaktı. Yangından iki gün önce çekilen yemyeşil orman görüntüsü ile yangın sonrası küle dönen alan arasındaki büyük fark, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını dün kontrol altında alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde yangının tahribatı ise dronla havadan görüntülendi.

Yangında hektarlarca ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.

Bölgede yaşayan Süleyman Çakır'ın yangından önce çektiği orman görüntüsü ile yangın sonrası küle dönen alan arasındaki büyük fark dikkat çekti. Yangınla birlikte ormanlık alan küle dönerken Çakır'a ait ev de alevlere teslim oldu. Zeytin, nar ve dut ağaçlarının da yandığı bölgede geriye kül ve kararmış ağaçlar kaldı.

"Birden her taraf yandı"

Yangın sırasında bölgedeki vatandaşlara yardım etmek için mücadele eden Zekeriya Bozkurt, alevlerin çok kısa sürede yayıldığını belirterek, "O gün saat 12.30'da ben burada çalışıyordum. Bir baktım, kıvılcım attı. Birden her taraf yandı. Elektrik telinden çıktı, oraya sıçradı. Birden oldu. Gece saat 12.30'da başladı. Alev bir anda her tarafı sardı. Bir baktık, yangın her tarafa dağıldı. Ev yanmasın diye biraz kürekle müdahale ettik. Poyraz çok şiddetliydi. Önünü kesmemiz mümkün değildi, kesemezdik. Ağaçlarımız hep yandı. Zeytin ağaçlarımız, nar ağaçlarımız, dutlarımız. Hepsi yandı. Ağaçlarımızdan hiçbir şey kalmadı, komple yandı. Burada dört tane ev yandı. Onların yardımına da koştum. O gün yetti, sabaha kadar uyumadım. Ben yukarıdaki yangına koştum. Yangından geri geldim. Ormancılardan biri, 'Abi, bak, burayı sardı. Ev yanmasın diye burada da müdahale etmemiz lazım' dedi. Orayı da müdahale ettim. Sonra yangın yukarıya gitti" diye konuştu.

Yangının büyümesi üzerine kendisine kaçması gerektiğinin söylendiğini aktaran Bozkurt, "Ormandan biri, 'Abi, bak, burayı sardı' dedi. Ben de kaçtım, yola indim. Yangın her tarafı sardı. Kaçmasaydık yanacaktık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı