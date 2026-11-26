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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çayhisar İlkokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sunumda; su kaynaklarının korunması, su ürünlerinin tanıtılması, sürdürülebilir balıkçılığın önemi ve sağlıklı balık tüketimi konusunda öğrencilere bilgilendirmelerde bulunularak tüketim bilincinin artırılması hedeflendi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, su ürünleri kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin soruları yanıtlanarak konu hakkında farkındalık oluşturulması hedeflendi. Sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekmek, su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Çayhisar İlkokulu'nda Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'in katılımlarıyla teknik personel tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Program sonunda, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında DALKO'nun katkılarıyla öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı