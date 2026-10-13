Konya Beyşehir'de balıkçılık denetimleri 24 saat esasıyla sürdürülüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla ekipler, 24 saat esasına göre kontrollerini sürdürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kıyısındaki balıkçı teknelerini, balık alım kantarlarını ve şehir merkezindeki perakende balık satış noktalarını denetledi. İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı çalışmalarda balıkların yasal boy sınırlarına uygunluğu ile ruhsat ve belgeler kontrol edildi, balıkçılara ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'nün hem havadan hem de karadan sürekli denetlendiği belirtildi. Göl çevresindeki karaya çıkış noktaları ile balık ve sülük avlak sahalarının da gözlem altında tutulduğu bildirildi. Denetimlerde balıkların asgari avlanabilir boy ölçülerine uyulması gerektiği hatırlatıldı. Buna göre sazan balığında 40, sudak balığında 26, kadife sazanında 26 ve tatlı su kefalinde 20 santimetre boy sınırı uygulanıyor. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri ticaretinin korunması için avlanma yasaklarına ve yasal ölçülere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Beyşehir Gölü'ndeki denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı