Kocaeli'de selde mahsur kalan 267 kişi kurtarıldı, eski muhtar aranıyor

Kocaeli'de sağanak yağışın yol açtığı sel, su baskını ve heyelanlara ilişkin 5 bin 142 ihbar kaydı oluşturulurken, 4 bin 420 personel ve bin 749 araçla müdahale çalışmaları yürütüldü. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, mahsur kalan 267 kişinin kurtarıldığını, 8 binanın tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve su baskını nedeniyle 350 hanenin yardım talebinde bulunduğunu belirterek, sele kapıldığı değerlendirilen bir vatandaşı bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AFAD İl Müdürlüğünde kentte etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlara ilişkin yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Vali Aktaş, "14 Ekim akşamı itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ilimiz, turuncu uyarı kapsamındaki iller arasındaydı. Saat 21.30 itibarıyla başlayan ihbarlar üzerine yönetim merkezi çalışmaya başladı. Bu çerçevede, 112'ye, Büyükşehir Belediyemize, emniyetimize, jandarmamıza ve diğer kanallar aracılığıyla gelen sel, su baskını, heyelan, ağaç devrilmesi ve mahsur kalma ihbarlarının toplamı bin 700 olarak gerçekleşti. Bu bin 700 olaya 45 kurum, 4 bin 420 personel ve bin 800 araçla müdahale edildi. İlk andan itibaren başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kendi görev alanlarında vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek sonuç almak için canhıraş bir şekilde çalıştılar" dedi.

"Mahsur kalan 267 vatandaş kurtarıldı, muhtarımız aranıyor"

Bu süreç içerisinde 267 vatandaşın mahsur kaldığını ve kurtarıldığını bilgisini veren Vali Aktaş, "Maalesef bir vatandaşımızla ilgili arama çalışmalarımız hala devam ediyor. Eski bir muhtarımız olan vatandaşımızın aracıyla birlikte sele kapıldığı değerlendiriliyor. Aracı dün yapılan çalışmalarla dereden çıkarıldı fakat vatandaşımıza henüz ulaşılamadı. Sahil güvenlik ekiplerimizin, jandarma ekiplerimizin ve AFAD ekiplerimizin koordineli şekilde yürüttüğü arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Umarım en kısa zamanda kendisine ulaşırız" şeklinde konuştu.

"8 bina boşaltıldı, 350 hanede su baskını ihbarı alındı"

Bazı yollarda heyelan nedeniyle çökmeler yaşandığını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

"Şu anda ilimizde bunların birçoğu giderildi ve yollar ulaşıma açıldı. Sadece yeni yapılmakta olan Kandıra yolumuz üzerinde çalışmalar devam ediyor. Orada Kandıra-İzmit ulaşımı servis yolundan veriliyor. Üç köyümüzün yan bağlantılarındaki çalışmalar da Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından sürdürülüyor. İhbarlar doğrultusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla 8 bina boşaltıldı. 350 hanede su baskını ihbarı alındı ve bunlara müdahale edildi. Bu süreç içerisinde 7 istinat duvarında da kısmi veya tamamen yıkılma meydana geldi."

"İlimizde yağış miktarı uzun yılların ortalamalarına denk gelen bir seviyede"

Barajlarda herhangi bir risk seviyesi bulunmadığını da aktaran Vali Aktaş, "Tarım işletmelerinde, çoğu küçük çaplı olmak üzere hasarlar var. Bununla ilgili Tarım İl Müdürlüğümüzün çalışmaları devam ediyor. 15 vatandaşımızla ilgili Sağlık Müdürlüğümüze başvuru ve ihbar ulaştı. Bu vatandaşlarımıza müdahale edildi. Bazıları hastanede, bazıları olay yerinde tedavi edildi. Ancak şu anda bu kapsamda hastanede tedavi görmekte olan hiçbir vatandaşımız yoktur. Özellikle ilimizde yağış miktarı, uzun yılların ortalamalarına denk gelen bir seviyede. Ancak özellikle Başiskele ilçemizde uzun yılların ortalamasının üzerinde bir yağış meydana geldi. Bu yağış da saydığımız olaylara sebebiyet verdi" diye konuştu.

"Bazı okullarımızın bodrum katlarına su girdi"

Vatandaşları dere kenarlarından ve sel riski bulunan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyaran Aktaş, mümkün olduğunca özel araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti. Bazı okulların bodrum katlarına su girdiğini ve bazı okul çatılarında hasar oluştuğunu kaydeden Aktaş, "Tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime dün itibarıyla ara vermiştik. Bugün için de beklenen yağış miktarı dün kadar olmasa da bazı okullarımızın bodrum katlarına su girmesi, bazı okullarımızın çatılarında problem olması sebebiyle çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin elektrik kaçağı gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bugün de tatil kararı aldık. Arkadaşlarımız oradaki eksiklikleri de tamamlıyorlar. Hafta sonu çalışmalarını bitirerek pazartesi günü eğitim öğretime daha sağlıklı bir ortamda devam edilmesi yönünde çalışmalarını yapacaklar" dedi.

"Yarın da yağışın devam edeceği belirtiliyor ancak şu an turuncu uyarı yok"

Vali Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek özel olarak motosiklet kullananlar gerekse oto kuryeler olsun, bunların herhangi bir kazaya karışmamaları ve can güvenliklerinin tehlikeye girmemesi için trafik yasağı uygulamıştık. Bugün yağışa kısmen ara verilecek olmakla birlikte yağış az miktarda devam edecek. Şu ana kadarki meteorolojik değerlendirmelere göre dün yaşanan kadar bir yağış beklenmiyor. Yarın da yağışın devam edeceği belirtiliyor ancak şu an turuncu uyarı yok. Sarı uyarı olma ihtimali var ama turuncu uyarı bulunmuyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız istişarelerde de bu durumu değerlendiriyoruz. Sahada da görüyoruz ki yarın yağacak yağış belki dünkü yağıştan çok daha az olacak ancak toprağın doygunluk seviyesi itibarıyla etkisi daha fazla olabilir. Özellikle su baskını, sel ve heyelan noktasında etkisi daha fazla olabilir ve sahayı daha çok etkileyebilir. Çünkü toprak maksimum doygunluğa ulaştı. Akıntı ve suyun akışı daha da artacak. O yüzden burada bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, başta Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz olmak üzere teyakkuz halinde bulunacaklar."

"Hasar tespit çalışmaları devam ediyor"

Yağıştan etkilenen vatandaşların zararlarının belirlenmesi için kamu kurumlarının çalışmalara başladığını bildiren Aktaş, ilgili bakanlıklarla da irtibat halinde olduklarını belirtti. Aktaş, "Bu zararların giderilmesi noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşları gerekli çalışmaları yapacak. Bakanlıklarla da irtibat halindeyiz. Turuncu uyarı verilen bölgelerde AFAD Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla görevlendirmeler yapıldı. İlimizde de bir daire başkanımız bu koordinasyonu sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan yardımlarla ilgili gerekli ödenek bugün vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün, Tarım İl Müdürlüğümüzün ve defterdarlığımızın hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi amacıyla AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerekli çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı