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Kızılinler’de Porsuk Çayı yoğunluğu

Kızılinler’de Porsuk Çayı yoğunluğu
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi’nde Porsuk Çayı’nın kıyısına gelen vatandaşlar, yaz mevsiminin son günlerini doğada vakit geçirerek değerlendirdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi'nde Porsuk Çayı'nın kıyısına gelen vatandaşlar, yaz mevsiminin son günlerini doğada vakit geçirerek değerlendirdi. Cıvıl cıvıl ortam dron ile havadan görüntülendi.

Tepebaşı ilçesindeki Kızılinler Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kıyısı, yaz mevsiminin son günlerinde vatandaşların uğrak noktası oldu. Sıcak havaları ve hafta sonunu fırsat bilen genellikle ailelerden oluşan çok sayıda kişi, ağaç gölgelerinde piknik yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Yoğunluğun oluştuğu bölgedeki renkli görüntüler, drone ile havadan kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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