Kızılcahamam'da, Soğuksu'da görüntülenen ayılar ilçe sokaklarına inmeye başladı

Kızılcahamam'da, Soğuksu'da görüntülenen ayılar ilçe sokaklarına inmeye başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Soğuksu Milli Parkı'nda görüntülenen ayılar artık ilçe sokaklarına kadar iniyor. İlçe sakinleri sokaklarda her an ayılarla karşılaşabiliyor; vatandaşlar karşılaştıkları ayıları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, ilçe sakinlerii sokaklarda ayılarla karşılaşabiliyor.
Ankara'nın ormanlarıyla meşhur Kızılcahamam liiçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda görüntülenen ayılar artık ilçe sokaklarına kadar inmeye başladı. İlçe sakinleri sokaklarda her an ayılarla karşılaşabiliyor. Vatandaşlar sokaklarda karşılarına çıkan ayıları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı