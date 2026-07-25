Kırklartepe Barajı Sulaması’nda çalışmalar yerinde incelendi
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Kırklartepe Barajı Sulaması inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında bilgi aldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Kırklartepe Barajı Sulaması inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında bilgi aldı.
Tamamlandığında 57 bin 700 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak projede Kişi'ye, çalışmalar ve imalatların son durumuna ilişkin bilgi verildi.
Kişi, Bayburt programı kapsamında Çayırözü köyünde süren arazi toplulaştırma çalışmalarında da incelemelerde bulundu.
Kişi'ye incelemelerde DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur ile mühendisler eşlik etti.