Haberler

Kırklartepe Barajı Sulaması’nda çalışmalar yerinde incelendi

Kırklartepe Barajı Sulaması’nda çalışmalar yerinde incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Kırklartepe Barajı Sulaması inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Kırklartepe Barajı Sulaması inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Tamamlandığında 57 bin 700 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak projede Kişi'ye, çalışmalar ve imalatların son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Kişi, Bayburt programı kapsamında Çayırözü köyünde süren arazi toplulaştırma çalışmalarında da incelemelerde bulundu.

Kişi'ye incelemelerde DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur ile mühendisler eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
Hadise de Sedat Peker'e özendi

Hadise de Sedat Peker'e özendi
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

21 yıl sonra bir ilk! Uyarı üstüne uyarı, afete dönebilir