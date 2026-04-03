Kilis'te göz gözü görmedi: Suriye'den gelen toz bulutu hayatı felç etti

Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, Kilis’te yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi Güneyden esen kuvvetli rüzgarlarla taşınan toz bulutları, kent merkezinde görüş mesafesini yer yer kritik seviyelere indirdi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran toz taşınımı nedeniyle şehir merkezinde ve çevre yollarında görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, olası kazaların önüne geçebilmek için araç farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı. Emniyet ekipleri, özellikle ana arterlerde sürücülerin takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan son bilgilere göre, Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi henüz geçmiş değil. Yapılan açıklamada, güneyli rüzgarların toz taşınımını beslemeye devam edeceği ve bu durumun 4 Nisan Cumartesi günü de etkisini sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, tozun yoğunlaştığı saatlerde hava kalitesinin düşeceği konusunda vatandaşı uyardı.

SAĞLIK VE ULAŞIM İÇİN ÖNLEM ÇAĞRISI

Toz taşınımı sadece ulaşımı değil, sağlığı da tehdit ediyor. Uzmanlar, Astım, KOAH ve kalp rahatsızlığı olanların açık havada kalmamalarını önerdi.

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların ise maske kullanarak ince toz partiküllerinden korunması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan toz taşınımıyla birlikte beklenen hafif yağışların "çamur yağmuru" şeklinde görülebileceği, bu durumun tarım arazileri ve araçlar üzerinde tabaka oluşturabileceği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı