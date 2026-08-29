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Kilis'te Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Kilis'te Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
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Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler farlarını yakarak kontrollü ilerlerken, trafik akışı ana arter ve kavşaklarda dikkatli şekilde sağlandı.

Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Kilis'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte zaman zaman sis de etkili olurken görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Yağışın etkili olduğu saatlerde ana arter ve kavşaklarda trafik akışı dikkatli şekilde sağlanırken, yayalar da yağıştan korunmak için tedbirli davrandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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