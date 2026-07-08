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Jandarma, boğulma riskine karşı denetim gerçekleştirdi

Jandarma, boğulma riskine karşı denetim gerçekleştirdi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı, hava sıcaklıklarının artmasıyla baraj, gölet, sulama kanalları ve su birikintilerinde boğulma olaylarını önlemek için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, uyarı levhalarını kontrol edip vatandaşları özellikle çocuk ve gençlerin kontrolsüz suya girmemesi konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kilis İl Jandarma Komutanlığı, baraj, gölet, sulama kanalları ve su birikintilerinde yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte baraj, gölet, sulama kanalları ve çeşitli su birikintilerinde meydana gelebilecek boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla sorumluluk bölgesinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Jandarma ekipleri, baraj, gölet, sulama kanalları ve su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde motorlu ve yaya devriyelerini artırırken, özellikle hafta sonları ve sıcak havalarda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Tehlikeli ve yüzmeye uygun olmayan noktalardaki uyarı levhaları kontrol edilerek eksik görülen alanlarda gerekli işaretlemeler yapıldı.

Ekipler ayrıca riskli bölgelerde kontrol ve gözetim faaliyetlerini yoğunlaştırırken, vatandaşlara özellikle çocuk ve gençlerin kontrolsüz şekilde suya girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Açıklamada, yüzme bilinse dahi baraj ve göletlerde ani derinlik değişimleri, akıntı ve zemin yapısı nedeniyle hayati tehlike bulunduğu ifade edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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