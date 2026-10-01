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Kemaliye Kaymakamı Arıkan Apçağa köyünde turizm potansiyelini inceledi

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Kemaliye Kaymakamı Arıkan Apçağa köyünde turizm potansiyelini inceledi
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Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Apçağa köyünde incelemelerde bulunarak köyün ihtiyaçları ve turizm potansiyelini değerlendirdi. Arıkan, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tarihi dokunun korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Apçağa köyünü ziyaret ederek köyün ihtiyaçları ve turizm potansiyeline ilişkin incelemelerde bulundu.

Arıkan, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Köy Muhtarı Ahmet Akyavuz'dan köyün genel durumu hakkında bilgi aldı.

Köy genelinde incelemelerde bulunan Arıkan, sokaklar, ortak kullanım alanları ve ziyaretçilere sunulan imkanları değerlendirdi.

Ziyarette, Apçağa'nın tarihi ve kültürel dokusunun korunması, çevre düzenlemelerinin geliştirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Ulaşım ve yönlendirme imkanlarının geliştirilmesi, ziyaretçi ihtiyaçlarına yönelik alanların artırılması ve köyün turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Arıkan, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde köyün sahip olduğu değerlerin korunarak turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Ziyaret, köy sakinlerinin talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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