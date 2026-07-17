Keban Baraj Gölü'nde su kalitesi düzenli olarak izleniyor

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde farklı derinliklerden su numuneleri alınarak su kalitesi parametrelerine ilişkin ölçüm ve gözlemler yapıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Keban Baraj Gölü 3. ve 6. Bölgede Su Kalitesi Parametrelerinin Derinliğe Bağlı Değişiminin Aylık Olarak İzlenmesi" projesi çerçevesinde arazi çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, Keban Baraj Gölü'nün 3. ve 6. bölgelerinde belirlenen örnekleme noktalarında farklı derinliklerden su numuneleri alınarak su kalitesi parametrelerine ilişkin ölçüm ve gözlemler yapıldı. Elde edilecek veriler, göldeki su kalitesinin derinliğe bağlı aylık değişiminin ortaya konulmasına katkı sağlayacak.

Proje kapsamında sürdürülen düzenli izleme faaliyetleriyle Keban Baraj Gölü'nün ekolojik durumunun değerlendirilmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine bilimsel veri sağlanması ve bölgedeki su ürünleri faaliyetlerine yönelik önemli bilgiler elde edilmesi hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı