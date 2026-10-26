Kayseri Hacılar'daki Ortaseki Ormanları sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan Ortaseki Ormanları, sonbaharda farklı renklere bürünen ağaçlarla görsel şölen oluşturdu.

Erciyes'in eteklerinde yer alan ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Ortaseki Ormanları, sonbaharın renklerine büründü. Eşsiz doğa güzelliği ve sessizliği ile özellikle hafta sonlarında yüzlerce kişiyi ağırlayan ormanlarda bulunan farklı türlere ait ağaçlar, sarı, altın sarısı, turuncu, kahverengi ve toprak tonlarına büründü. İnce ve uzun yaprak sapları sayesinde en hafif rüzgarda bile titremesiyle bilinen titrek kavakların da yer aldığı ormanlara gelen vatandaşlar, güzel bir gün yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Ormanlardaki görsel şölen objektiflere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı