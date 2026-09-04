Kayseri'de Hafta Boyu Açık ve Az Bulutlu Hava Bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner, 2026 yılı yazında Kayseri için en sıcak günün 23 Ağustos olduğunu ve en sıcak ilçenin de 37.7 derece ile Yeşilhisar ilçesi olduğunu söyledi.

Hava tahminleri ile ilgili bilgiler veren Bütüner, hafta boyu az bulutlu ve açık bir hava beklediklerini söyleyerek, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız tahminlere göre, önümüzdeki bir hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. En yüksek hava sıcaklıklarının 27 ile 30 derece arasında seyredeceğini, yüksek rakımlarda bu sıcaklıkların birkaç derece daha düşük olacağını tahmin ediyoruz. Yine en düşük hava sıcaklıklarının da 12 ile 14 derece arasında olacağını, yüksek rakımlı ilçelerimizde bu hava sıcaklıklarının birkaç derece daha düşük olacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarlarımız genelde hafif, orta kuvvette zaman zaman kuzeyli yönlerden 30-40 km/saat hızında kısa süreli kuvvetli rüzgarlar görme ihtimalimiz var. Yağış beklemiyoruz. Yüksek kesimlerde en fazla olacak şey ise parçalı bulutlu bir hava" dedi.

En sıcak gün 23 Ağustos

Kayseri'de 2026 yılı yazında en sıcak gününün 23 Ağustos olduğunu söyleyen Mehmet Bütüner, "2026 yılı yazı Haziran ayından itibaren değerlendirirsek, geçen yıla oranla biraz daha serin oldu ama mevsim normallerinin yine birkaç derece üzerinde seyretti. En sıcak günümüz 23 Ağustos günü oldu. En sıcak ilçemiz Yeşilhisar ilçemiz oldu 37.7 santigrat dereceyle. Merkezimiz ise yine aynı gün 23 Ağustos günü 36.1 derece oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı