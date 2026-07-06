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UKOME'den İnönü Bulvarı'nda yaya geçidi düzenlemesi: Amaç can güvenliğinin artırılması

UKOME'den İnönü Bulvarı'nda yaya geçidi düzenlemesi: Amaç can güvenliğinin artırılması
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Kayseri'nin yoğun noktası İnönü Bulvarı'nda 3 yaya geçidi uyarıcı işaretlemeye dönüştürüldü, güvenli bir geçit hizmete sunuldu.

Kayseri'nin araç ve yaya trafiği bakımından en yoğun noktalarından biri olan İnönü Bulvarı'nda bulunan yaya yollarında; yaya ve araç sürücü güvenliği açısından düzenlemeye gidildi. UKOME komisyon kararı ile İnönü Bulvarı üzerinde bulunan 3 adet yaya geçidi uyarıcı yatay işaretleme uygulamalarına dönüştürülerek yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişini teminen, standartlara uygun, görüş mesafesi yeterli ve trafik akışını daha güvenli hale getiren, uygun noktadaki bir adet yaya geçidi kullanıma sunuldu.

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; il genelindeki karayollarında trafik işaret, levha ve işaretlemelerinin Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı esas alınarak yeniden değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda Kayseri'nin araç ve yaya trafiği yoğun olan noktalarından İnönü Bulvarı'nda yapılan teknik incelemeler sonucunda; yaya ve araç sürücü güvenliğini arttırmaya yönelik tespit yapıldı. Yakın çevresinde güvenli alternatif yaya geçiş noktaları bulunan alanlarda yer alan yaya geçitlerinin, mevcut halleriyle yaya ve sürücü güvenliğini olumsuz etkilediği, ani frenlemelere ve çarpışma riskine sebebiyet verebildiği değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2026/04-36 sayılı UKOME komisyon kararı ile İnönü Bulvarı üzerinde, iki sinyalize kavşak arasında birbirine yakın mesafede bulunan 3 adet yaya geçidi uyarıcı yatay işaretleme uygulamalarına dönüştürüldü. Yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişini teminen, standartlara uygun, görüş mesafesi yeterli ve trafik akışını daha güvenli hale getiren uygun noktadaki bir adet yaya geçidi kullanıma sunuldu.

"Temel hedef can güvenliğinin artırılması"

Bulvar üzerindeki 3 yaya geçidi yol kullanıcıları için uyarıcı yatay işaretleme uygulamalarına dönüştürülürken alınan karar, herhangi bir kısıtlama amacı taşımamakta olup; temel hedef can güvenliğinin artırılması, trafik kazalarının önlenmesi ve karayolu kullanıcıları arasında daha güvenli bir trafik ortamının tesis edilmesi olarak öne çıktı. Yapılan uygulamalar, ilgili mevzuat, teknik kriterler ve kamu yararı gözetilerek hayata geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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