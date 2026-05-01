Kastamonu'da tarımda kadın gücü ve kooperatifleşme konuşuldu

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, kooperatifleşme ve tarımda kadınların önemi ele alındı. Panelde konuşan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, "Kalkınmanın asıl temeli kadındır, kadın üretimidir" dedi.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, 1. Bölgesel Kalkınma Zirvesi kapsamında "Kooperatifleşme ve Tarımda Kadın Eli" paneli gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kandemir'in moderatörlüğünü üstlendiği paneleİzmir Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, Bolu Gelincik Hanımeli Kooperatifi Başkanı Emine Özdoğan, Kastamonu Köy-Koop Ziraat Mühendisi Seda Esiroğlu, Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi Ziraat Yüksek Mühendisi Dilek Özdemir, Kastamonu Sanat Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut ve aromatik bitki yetiştirici Zeynep Erkaragülle konuşmacı olarak katıldı.

"Kalkınmanın asıl temeli kadındır"

Panelin açılışında konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kastamonu'nun tarımla iç içe bir şehir olduğunu belirterek, "Kalkınmanın temeli kooperatifleşmedir, bunda en küçük bir tereddüt yok. Ancak kalkınmanın asıl temeli kadındır, kadın üretimidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları üretkendir, ailede liderdir, direktir" dedi.

"Gıda arzının önemi Pandemide anlaşıldı"

Panelin açılışını yapan Prof. Dr. Orhan Kandemir ise 2026 yılının Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı ilan edilmesinin süreci daha anlamlı kıldığını belirtti. Pandeminin gıda arzı ve güvenli gıdaya ulaşmanın değerini kanıtladığını vurgulayan Kandemir, "Kırsal üretimin önündeki en önemli engel gençlerimizi ve kadınlarımızı kırsal alanlarda tutamamamızdır. Üreticilerin pazarlama sorunlarını aşması için kooperatifleşme ve dayanışma kilit role sahiptir" diye konuştu.

"Birlik içinde hareket edilmesi önemlidir"

Daha sonra kooperatiflerin faydalarına dikkat çeken İzmir Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk ise kooperatifçiliğin sadece bir yapı değil, ülke için bir birlik ve ürünlerin beraberce değerlendirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Kooperatifçilik, ürettiğimiz ürünlerin satılabilme korkusunun olmaması demektir. Sayının çok olması değil, birlik içinde hareket edilmesi önemlidir. İzmir'deki 220 kooperatifin 130-140 tanesi tarımsal amaçlıdır. Biz günlük 330 ton süt topluyor, 450 çalışanımızla 25 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu Köy-Koop faaliyetleri hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Seda Esiroğlu, kurumun 1977 tarihinde kurulduğunu ve faaliyetlerini 1995 tarihinden itibaren artırarak sürdürdüğünü belirtti. Esiroğlu da aylık süt tahsilatlarının 150 ton olduğunu ifade ederek, "Sütlerimizin yüzde 90'ı il dışına, yüzde 10'u ise il içerisine pazarlanmaktadır. Bizim önceliğimiz önce üreticiyi, sonra da üreticinin kazancının cebinde kalmasını desteklemektir" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yaptığını belirten Zeynep Erkaragülle ise, "Lavanta, kekik, ada çayı, biberiye ve aynı safa gibi tıbbi bitkilerin yanı sıra bazı meyvelerin de üretimini yapıyoruz. Bu ürünlerden sirkeler elde ederek katma değer sağlıyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerden çeşitli ham maddeler üretsek de asıl hedefimiz sadece ham madde tedarikçisi olmak değil; alternatif üretim modellerine yönelerek kırsal kalkınmaya destek olmaktır" dedi.

Panelde Bolu Gelincik Hanımeli Kooperatifi Başkanı Emine Özdoğan, Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Dilek Özdemir ve Kastamonu Sanat Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut da sunumlarında faliyetleri ve kooperatiflerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Üniversitenin akademik, idari personeli, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı panelin sonunda, panelistlere plaket takdim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı