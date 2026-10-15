Kastamonu'da sarı kodlu sağanak sürecek, kıyı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin "sarı" kodla uyardığı Kastamonu'da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteorolojinin "sarı" kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da il merkezinde sağanak etkili oluyor. Ara ara şiddetini arttıran sağanağın kent genelinde gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kastamonu Valiliğinden dün yapılan duyuruda, vatandaşların beklenen sağanak yağışa karşı dikkatli olması istendi. Açıklamada, "Gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), kıyı ilçelerimizde (Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu) çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların 16 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, uueyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerektiğini, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoru" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı