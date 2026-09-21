Haberler

Kastamonu'da 7 ilçede gölet ve akarsulara 800 bin sazan yavrusu bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da 7 ilçede gölet ve akarsulara 800 bin sazan yavrusu bırakıldı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında il genelindeki gölet ve akarsulara 800 bin sazan yavrusu bıraktı. Amasya Yedikır Tesisi'nde üretilen yavrular Merkez dahil 7 ilçedeki su kaynaklarına salındı.

Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki gölet ve akarsulara 800 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen toplam 800 bin adet sazan balığı yavrusu, Kastamonu genelinde belirlenen su kaynaklarına bırakıldı. Balıklandırma çalışmaları çerçevesinde, Merkez ilçede 10 bin 500 adet, Araç ilçesinde 205 bin 250 adet, Daday ilçesinde 158 bin 250 adet, Devrekani ilçesinde 196 bin 500 adet, Taşköprü ilçesinde 218 bin 250 adet, Tosya ilçesinde 7 bin 500 adet ve İhsangazi ilçesinde 3 bin 750 sazan balığı yavrusu, gölet ve akarsulara bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cezaevinden çıktıktan sonra sıfırdan başladı! 535 bin liralık hibeyle Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesini açtı

Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesi! Kapıdan girenler şaşırdı
Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi

Bu plakaları görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek annesinden 4 gün sonra hayatını kaybetti

Öğretmen anne ölmüştü! 3 aylık bebeğinden de acı haber geldi
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

e-Devlet'te bu detaya aman dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
Almanya'da sandık şoku! Aşırı sağcı AfD bir eyaleti daha kazandı, Merz'in partisi baraj altında kaldı

Aşırı sağ bir eyaleti daha aldı! Merz'in partisi baraj altında
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama