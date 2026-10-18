Kastamonu-Çankırı sınırında Ilgaz Dağı'nda kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından Ilgaz Dağı Milli Parkında kar yağışı etkili olmaya başladı. Ara ara devam eden kar yağışının gün boyunca etkili olması tahmin ediliyor. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı