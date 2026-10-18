Kastamonu-Çankırı sınırında Ilgaz Dağı'nda kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor

Kastamonu-Çankırı sınırında Ilgaz Dağı'nda kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda ara ara devam eden kar yağışının gün boyunca etkili olması beklenirken, vatandaşlar yağışı cep telefonuyla görüntüledi.
Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından Ilgaz Dağı Milli Parkında kar yağışı etkili olmaya başladı. Ara ara devam eden kar yağışının gün boyunca etkili olması tahmin ediliyor. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı