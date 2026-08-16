Kars'ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Kars ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıldı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, aralıklı olarak ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Kars ve çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

16 Ağustos 2026 Pazar günü Kars ve çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği bildirildi. Özellikle dere yatakları, su birikintilerinin oluşabileceği bölgeler ve eğimli arazilerde daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli yağış sırasında görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda su birikintilerinin oluşması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Sürücülerin yağış anında hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve ani su birikintilerinden kaçınmaları gerektiği kaydedildi.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Iğdır ve Ağrı'da güneybatılı, Kars'ta doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, yağış anında ise yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı