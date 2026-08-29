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Akyaka'da dolu kış görüntüsü oluşturdu

Akyaka'da dolu kış görüntüsü oluşturdu
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Kars'ın Akyaka ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kısa sürede hayatı olumsuz etkileyen dolu, yaz sonunda kış görüntüleri oluşturdu. Vatandaşlar anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran dolu, ilçe merkezi ve çevresinde adeta kış görüntülerini aratmadı.

Akyaka'da etkili olan sağanak yağış, bir süre sonra yerini şiddetli doluya bıraktı. İri dolu taneleri kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürürken, çevrede adeta kar yağmış görüntüsü oluştu.

"Şiddetli rüzgarla birlikte bastırdı"

Dolu yağışı sırasında şiddetli rüzgar da etkili oldu. Dolu ve rüzgarın şiddeti vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yağışın aniden bastırmasıyla vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı bölgelerde dolu tanelerinin zeminde birikmesi dikkat çekti.

Dolu yağışının ardından Akyaka'da ortaya çıkan görüntüler ise kış aylarını aratmadı. Yeşil alanlar, yollar ve çevredeki açık alanlar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Yaz mevsiminin son günlerinde etkili olan dolu karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla görüntüleyerek kayda aldı. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle savrulan dolu taneleri ve kısa sürede beyaza bürünen çevre yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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