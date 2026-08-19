Kars’ta arpa ve yulaf hasadı hızlandı: Çiftçiler gün doğmadan tarlaya giriyor

Kars'ta hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi hız kazandı. Kentin önemli tarım merkezlerinden Akyaka ilçesinde arpa ve yulaf tarlalarına giren üreticiler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları hasadı hava kararıncaya kadar sürdürüyor. Sıcak hava ve zorlu çalışma şartlarına rağmen tarlalarda biçim yapan çiftçiler, bir yıllık emeklerinin karşılığını alabilmek için zamanla yarışıyor.

Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kars'ta yaz mevsiminin en yoğun dönemlerinden biri yaşanıyor. Yıl boyunca tarlalarını işleyen, ekim ve bakım çalışmalarını sürdüren üreticiler, şimdi ise arpa ve yulaf başta olmak üzere hububat ürünlerini hasat ediyor.

Özellikle Akyaka ilçesinde etkili olan sıcak havaya rağmen üreticiler, traktör ve biçerdöverlerle tarlalarda yoğun çalışma yürütüyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceye ulaştığı ilçede, çiftçilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. Gün doğmadan tarlalarının yolunu tutan üreticiler, ürünlerin olgunlaşmasıyla birlikte biçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"İstediğimiz gibi randıman alamadık"

Akyaka'da yulaf ve arpa hasadı yapan çiftçilerden Yener Özdemir, bu yıl özellikle ot ve hububat veriminde bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, olumsuz hava şartlarının üretimi etkilediğini söyledi.

Hasat döneminin başladığını ifade eden Özdemir, "Bu günlerde biçimlere başladık, ot biçimi, yulaf biçimi, tabii maalesef istediğimiz gibi randıman alamadık. Hem doludan, hem ekinlerimizin geç ekilmesi, yağmur, soğuk, bu yıl çok etken oldu. Baktığınız zaman arpalarda boy yok. 10 dönümlük yerde 200 balya alabilirdim. 100 balya aldık. Zararımız var" dedi.

Özdemir, yaşanan verim kaybının kendilerini ekonomik açıdan da zorladığını belirterek, yıl boyunca verilen emeğin hasat döneminde beklenen ürün miktarına yansımamasının üreticiyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Arpa ve yulaf hayvancılığın önemli yem kaynağı"

Kars'ta hasadı yapılan arpa ve yulaf, yalnızca tarımsal üretim açısından değil, hayvancılık faaliyetleri bakımından da büyük önem taşıyor. Hasat edilen yulaflar saman ve dane olarak değerlendirilirken, elde edilen ürünler bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde önemli bir yem kaynağı oluşturuyor.

Arpa da kentte hem hayvan yemi hem de farklı alanlarda değerlendirilmesi açısından üreticiler için önemli ürünler arasında yer alıyor. Kars'ın tarım ve hayvancılığın iç içe olduğu yapısı nedeniyle hububat hasadı, bölgedeki üretim zincirinin önemli bir halkasını oluşturuyor.

"Çiftçiler hasat için zamanla yarışıyor"

Hasat döneminin kısa olması nedeniyle üreticiler açısından zaman büyük önem taşıyor. Ürünlerin olgunlaşmasının ardından biçimin geciktirilmeden yapılması, hem dane kaybının önlenmesi hem de ürünün kalite değerinin korunması açısından önem taşıyor.

Bu nedenle Kars'taki üreticiler, günün serin saatlerinden daha fazla yararlanabilmek amacıyla sabahın erken saatlerinde tarlalara giriyor. Traktör ve biçerdöverlerin çalışmasıyla hareketlenen tarlalarda mesai, güneşin batmasına kadar devam ediyor.

Özellikle arpa hasadında biçerdöverler yoğun şekilde kullanılırken, yulaf tarlalarında ise üreticiler traktörlerle biçim çalışmalarını sürdürüyor. Hasat edilen ürünler daha sonra balyalanarak veya dane halinde depolanmak üzere tarlalardan taşınıyor.

"Bir yıllık emeğin karşılığı topraktan alınıyor"

Kars'ta tarımın önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten üreticiler, zorlu hava şartlarına rağmen hasadı tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İlkbahar ve yaz aylarında tarlalarda büyük emek veren çiftçiler, şimdi ise ürünlerini kayıpsız şekilde hasat edebilmenin mücadelesini veriyor.

Kent genelinde arpa hasadı biçerdöverlerle sürerken, Akyaka ilçesinde yulaf hasadı da devam ediyor. Çiftçiler, bir yandan sıcak hava ve zamanla mücadele ederken diğer yandan elde edilen ürünleri kış aylarında hayvancılık faaliyetlerinde kullanmak üzere değerlendiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı