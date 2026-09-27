Haberler

Kars'ta arı kovanı taşıyan vatandaş, eski istasyonda 3 tilkiyi elleriyle besledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta arı kovanı taşıyan vatandaş, eski istasyonda 3 tilkiyi elleriyle besledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Selim ilçesindeki eski tren istasyonunda arı kovanlarını yükleyen vatandaş, 3 kızıl tilkinin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. İşini bırakmayan vatandaş, kovanları yüklemeyi sürdürürken tilkileri elleriyle besledi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ta arı kovanlarını taşımak için eski tren istasyonuna giden vatandaş, çalışması sırasında 3 kızıl tilkinin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Tilkileri karşısında gören vatandaş, bir yandan kovanları kamyona yüklerken bir yandan da davetsiz misafirleri elleriyle besledi. Tilkilerle sohbet eden vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyündeki kullanılmayan eski tren istasyonunda havaların soğumasıyla birlikte arı kovanlarını bulunduğu yerden alarak kamyona yüklemeye başlayan Alihan Öztürk, yanına, bir süre sonra 3 kızıl tilki geldi.

"İşini bırakmadı, tilkileri de aç göndermedi"

Ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş, kendisine oldukça yakın mesafede duran tilkileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Tilkilerle ilgilenmeye başlayan Öztürk, elindeki yiyecekleri tilkilere uzattı.

Kısa sürede Alihan Öztürk'ün yanına alışan tilkiler, ellerinden yiyecek almaya başladı. Vatandaş bir yandan arı kovanlarını kamyona yüklemeye devam ederken, diğer yandan tilkilerle konuşarak onları besledi.

Sessizliğe bürünen eski tren istasyonunda yaşanan buluşmada ortaya ilginç görüntüler çıktı. 3 kızıl tilki, vatandaşın çevresinde dolaşırken vatandaş da işini aksatmadan davetsiz misafirlerinin karnını doyurdu.

Tilkilerle kurduğu yakınlık dikkat çeken vatandaşın, zaman zaman onlarla konuşması ise görüntülere ayrı bir renk kattı. Eski istasyondaki karşılaşma, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde tilkilerin vatandaşa yaklaşarak yiyecekleri aldığı, vatandaşın ise bir yandan tilkileri besleyip onlarla konuştuğu, diğer yandan arı kovanlarını kamyona yüklemeyi sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
Gülşen Harbiye'ye damga vurdu! Yarım şalvar kombini dikkat çekti

Gülşen'in sahne kıyafeti yine olay oldu
Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı

Fon soruşturması büyüyor! Patron ve CEO hakkında yakalama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

81 il başkanı aynı isimde buluşacak iddiası! CHP’de gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda

CHP’de büyük kurultay öncesi yeni hamle! 81 il başkanı harekete geçti
Galatasaray’da ayrılık kararı! Okan Buruk Jakobs’un biletini kesti

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
Düğünde havaya ateş açıldı! İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Türkiye'ye gol attı, ardından sakatlandı! Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber

Arda Güler'e kötü haber! En az üç hafta forma giyemeyecek
Arı sokması sonrası fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Arı sokması can aldı
İddia: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edildi

Fatma Betül Sayan Kaya'ya kötü haber! Savcılık harekete geçti
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı

"Bakan istifa edecek" diyen gazeteci hakkında karar verildi