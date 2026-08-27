Kars'ın Atıksu Tesisi Yüzde 53'te, 2027'de Tamamlanacak

Kars'ın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu Atıksu Toplama ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezine yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki Dereiçi mevkisinde yapımı sürdürülen tesisin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 53'e ulaşırken, projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Tesis tamamlandığında Kars Çayı'nın su kalitesinin artırılması ve toplam 523 bin 60 dekar tarım arazisinin kaliteli sulama suyuna kavuşması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Kars'ın çevre, su kaynakları ve tarımsal üretimi açısından önemli yatırımları arasında yer alıyor. Modern su yönetimi anlayışı kapsamında hayata geçirilen tesisle birlikte evsel atık sulardan kaynaklanan kirliliğin önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.

"Fiziki gerçekleşme yüzde 53'e ulaştı"

Toplam 54 bin 400 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesiste çalışmalar program doğrultusunda sürdürülüyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirterek, betonarme imalatların önemli bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Balta, blower binası, trafo ve jeneratör binası, idari bina, biofosfor havuzu ve havalandırma havuzunda betonarme imalatların tamamlandığını, çamur susuzlaştırma binası, çıkış debimetre odası, çamur dengeleme yapıları ile Q1200 ve Q800 kollektör hattındaki çalışmaların ise devam ettiğini kaydetti.

Projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 53 seviyesine ulaştığını belirten Balta, tesisin 2027 yılı içerisinde tamamlanarak Karslıların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

"Günlük 50 bin metreküp atıksu arıtılacak"

Kars'ın 2054 yılı nüfus projeksiyonu dikkate alınarak projelendirilen tesis, tamamlandığında günlük 50 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olacak. Proje kapsamında yalnızca arıtma tesisi değil, atıksuların tesise ulaştırılmasını sağlayacak geniş kapsamlı kollektör hattı da inşa ediliyor.

Toplam 17,5 kilometre uzunluğundaki kollektör hattıyla birlikte atıksuların modern ve ileri biyolojik arıtma sistemlerinden geçirilmesi hedefleniyor.

"Kars Çayı'nın su kalitesi artacak"

Projenin tamamlanmasıyla Kars şehir merkezinden kaynaklanan evsel atık suların oluşturduğu kirliliğin önemli ölçüde giderilmesi bekleniyor.

Arıtılan suların etkisiyle Kars Barajı'nın su kaynağı olan Kars Çayı'nın su kalitesinin de artırılması hedefleniyor. Böylece yatırımın yalnızca kent merkezinin atıksu sorununa çözüm üretmekle kalmayıp, Kars'ın su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlaması planlanıyor.

"523 bin 60 dekar tarım arazisi kaliteli sulama suyuna kavuşacak"

Projenin Kars tarımı açısından en dikkat çekici sonuçlarından biri ise sulama alanlarında ortaya çıkacak.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte halihazırda işletmede bulunan 47 bin 280 dekar Akyaka Ovası Sulaması ile Kars Barajı Sulaması'nın 1., 2. ve 3. kısımları kapsamında yer alan 475 bin 780 dekar arazinin toplamda 523 bin 60 dekar tarım arazisine ulaştığını belirtti.

Böylece projenin tamamlanmasıyla Kars'ta yüz binlerce dekar tarım arazisinin daha kaliteli sulama suyuna kavuşmasının önü açılacak. Kars Atıksu Toplama ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 2027 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Tamamlandığında tesisin; Kars'ın çevresel kirlilik yükünün azaltılması, Kars Çayı ve su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin daha kaliteli sulama suyuyla desteklenmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin Kars için hayırlı olmasını dileyerek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı