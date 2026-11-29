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Kars'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, köye kadar inerek köylünün kazını avladı. Aç kurt, yakaladığı kazı ağzına alarak hızla gözden kaybolurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İncedere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde köy yerleşimine kadar yaklaşan kurt, çevredeki kazları gözüne kestirdi. Bir anda harekete geçen kurt, kazlardan birini yakalayarak kaptığı gibi kaçtı.

"Kurdun kazı kaçırdığı anlar kamerada"

Köyde bulunan vatandaşlar, kurdun kazı yakalayıp götürdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kurdun kazı ağzına alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

Özellikle kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşması, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı