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Konya'da Domates Hasadında Hastalık ve Zararlı Denetimleri Sürüyor

Konya'da Domates Hasadında Hastalık ve Zararlı Denetimleri Sürüyor
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Konya'nın Karapınar ilçesinde domates hasadı sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarlalarda hastalık ve zararlı kontrolleri yapıyor. Özellikle domates güvesi, mildiyö ve bakteriyel hastalıklara karşı üreticilere bilgilendirme yapılarak, doğru ilaç kullanımı ve hasat öncesi bekleme sürelerine dikkat çekiliyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde domates hasadı devam ederken, üretim alanlarında hastalık ve zararlılara yönelik kontroller de aralıksız sürdürülüyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates tarlalarında incelemelerde bulunarak üreticilere bitki sağlığı ve doğru mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen saha çalışmalarında ürünlerin durumu incelenirken, verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek hastalık ve zararlılar kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde özellikle domates güvesi (Tuta absoluta), mildiyö ve bakteriyel hastalıklar üzerinde duruldu. Üreticilere, karşılaşılan hastalık ve zararlılarla mücadelede uygulanması gereken yöntemler hakkında teknik bilgiler verildi. Ayrıca zirai ilaçların doğru ve bilinçli kullanılması gerektiği belirtilerek, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresine uyulmasının insan sağlığı ve ürün güvenilirliği açısından önem taşıdığı hatırlatıldı. Tarım ekipleri, tarlalarda çalışan üreticiler ve mevsimlik tarım işçileriyle de görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahada karşılaşılan sorunlar dinlenirken, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik teknik destek sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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