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Karabük'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu, Ahmetusta Geçidi'nde ekip tuzlama yaptı

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Karabük'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu, Ahmetusta Geçidi'nde ekip tuzlama yaptı Haber Videosunu İzle
Karabük'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu, Ahmetusta Geçidi'nde ekip tuzlama yaptı
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı etkili olurken Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'ndeki yol beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkisini gösteren yağışın ardından yol kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar yağışı sırasında hatıra fotoğrafı çektirirken karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması ve sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Yukarı Çiftlik Köyünde de etkisini gösteren kar yağışı sonrası dünyanın en pahalı baharatı olan safranın yetiştiği tarlalarda beyaza büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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