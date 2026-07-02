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Karabük'te yaz dönemi su ihtiyacına yönelik tedbirler artırıldı

Karabük'te yaz dönemi su ihtiyacına yönelik tedbirler artırıldı
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Karabük İl Özel İdaresi, yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için ihtiyaç duyulan köylere prefabrik su depoları ve terfi hatları ulaştırıyor. İl Genel Meclisi Başkan Vekili İsmail Bağçe, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karabük İl Özel İdaresi, yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla ihtiyaç tespit edilen köylere prefabrik su depoları ve terfi hatları ulaştırıyor.

Karabük İl Genel Meclisi Başkan Vekili İsmail Bağçe, yaz döneminde yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmek için köylerde su teminine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karabük İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantıları, İl Genel Meclisi Başkan Vekili İsmail Bağçe başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Bağçe, temmuz ayı meclis çalışmalarının Karabük'e, ilçelere, belde ve köylere hayırlı olmasını diledi.

Yaz sezonuyla birlikte yol yatırımlarına hız verdiklerini belirten Bağçe, Ovacık ilçesinde asfalt çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdüğünü, sezon sonuna kadar hedeflenen çalışmaların tamamlanmasının amaçlandığını söyledi.

Su ve kanal hizmetlerine de değinen Bağçe, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmek amacıyla ihtiyaç tespit edilen köylere prefabrik su depoları ile terfi hatlarının ulaştırıldığını ifade etti.

Yapılan çalışmalarla özellikle yaz döneminde artan su ihtiyacına yönelik önemli tedbirlerin alındığını belirten Bağçe, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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