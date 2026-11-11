Karabük'te geçen yıl yanan Aladağ'daki alanlara 3 bin fidan dikildi

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Karabük'te geçen yıl Aladağ mevkiinde yaşanan orman yangını sonrası küle dönen alanlar Ağaçlandırma Günü çerçevesinde yeniden fidanla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Aladağ mevkisinde fidan dikim etkinliğine; Karabük Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, emniyet, askeri personel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Çağatay, kentin orman varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti. Geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla zorlu bir süreçten geçildiğini ifade eden Çağatay, dikilen fidanların bir daha yangın görmemesi temennisinde bulundu. Çağatay, fidan dikim etkinliğinin hayırlı olmasını diledi.

Karabük Orman İşletme Müdürü Bozkurt ise 2022 yılından bu yana kent genelinde 800 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı. Bozkurt, Aladağ'da gerçekleştirilen program kapsamında da 3 bin fidan dikimi yapılacağını kaydetti.

Etkinlik fidanların toprakla buluşturmasıyla devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı