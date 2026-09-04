Eflani'de Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çevreyi kısa sürede beyaza bürürken tarım alanlarında da zarara yol açtı.

Abakolu köyünde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, bir süre etkisini sürdürdü. Dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza bürünürken bazı alanların zarar gördüğü öğrenildi. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı